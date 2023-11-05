РФ ударила по Одессе: в центре города образовалась воронка
Вечером, 5 ноября, российские войска атаковали Одессу.
Судя по видео, распространяемым в социальных сетях, в центре города в результате попадания
образовалась огромная воронка.
Чем именно попали россияне, уточняется. Информация о пострадавших также выясняется. Местные паблики сообщали, что до этого были слышны мощные звуки взрыва.
Тем временем, после попадания также было зафиксировано движение российских ударных БПЛА типу "Shahed" из Черного моря в сторону Одессы.