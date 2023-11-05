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РФ ударила по Одессе: в центре города образовалась воронка | Фото: воронка в Одессе
05.11.2023 21:41 скриншот

РФ ударила по Одессе: в центре города образовалась воронка

Вечером, 5 ноября, российские войска атаковали Одессу.

Судя по видео, распространяемым в социальных сетях, в центре города в результате попадания 
образовалась огромная воронка.

Чем именно попали россияне, уточняется. Информация о пострадавших также выясняется. Местные паблики сообщали, что до этого были слышны мощные звуки взрыва.

Тем временем, после попадания также было зафиксировано движение российских ударных БПЛА типу  "Shahed" из Черного моря в сторону Одессы.

 

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