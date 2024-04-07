



РФ применяет в Украине запрещенный на войне газ CS

Россия сбрасывает газовые заряды на украинские позиции с дронов. В частности речь идет о газе CS, который еще называют “Сирень”. Впрочем, русские используют не только этот газ.



Об этом написала в субботу, 6 апреля, газета The Telegraph на основании рассказов украинских солдат на линии фронта.



Слезоточивый газ CS в Европе нередко применяется полицией для разгона демонстраций. В Германии его можно свободно купить в интернете, как средство для самозащиты. Однако использование этого газа во время войны недопустимо в соответствии с Конвенцией о запрещении химического оружия.



Газ CS не имеет летального действия, но вызывает панику, под воздействием которой солдаты могут покинуть окопы, оказавшись уязвимыми для обычных видов оружия. Далеко не все украинские позиции оснащены противогазами.



Ребекка Мациоровски - американская медсестра, которая служит в ВСУ, - у некоторых из военнослужащих из трех бригад, которым она оказывает помощь под Донецком, нет никакого защитного снаряжения. Им приходится покупать его самим или рассчитывать на помощь волонтеров.



"У нас есть противогазы, но почти во всех случаях это очень старые, бывшие советские модели, и они не очень эффективны, - приводят журналисты слова и одного из украинских военных, которого представили в статье как "Игоря". - В некоторых даже есть фильтры, содержащие асбест".



Применение российской стороной химических веществ Ребекка Мациоровски называет "систематическим". The Telegraph получила от Мациоровски одну из гранат, в которой, предположительно, был газ CS. Эта граната была найдена служащими 53-й механизированной бригады ВСУ.



Марк-Майкл Блюм, эксперт по химическому оружию и бывший глава лаборатории Организации по запрещению химического оружия, подтвердил, что найденный боеприпас - это газовая граната K-51.



Мациоровски подтвердила, что в 2023 году она была свидетельницей того, как российские дроны сбросили под Донецком два боеприпаса с "неизвестным газом, имеющим запах раздавленного миндаля". Она предполагает, что это мог быть цианистый водород - смертоносный бесцветный газ, который Запад использовал в качестве химического оружия в Первой мировой войне.



По официальным данным ВСУ, с начала полномасштабного вторжения Россия произвела в Украине 626 атак с использованием газа.