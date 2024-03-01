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РФ начинает спекулировать на теме падения Ил-76, – омбудсмен
01.03.2024 11:31 Mignews.ua

РФ начинает спекулировать на теме падения Ил-76, – омбудсмен

Российская сторона начинает спекулировать на теме падения Ил-76. Так уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец прокомментировал заявление российского омбудсмена Татьяны Москальковой о том, что Россия якобы готова передать Украине тела погибших в том самолете украинских пленных.

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И это при том, что до сих пор РФ не передала официальных списков тех, кто мог быть на борту, и не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии, обратил внимание Лубинец.

"Подчеркиваю, что позиция Украины неизменна: мы требуем прозрачного расследования, доступа к месту падения самолета, а также с первого дня требовали официальных списков и репатриации тел и проведения соответствующих экспертиз (в случае подтверждения)", - написал украинский омбудсмен в своем Telegram-канале.

Он также отметил, что при любой возможности поднимает вопрос возвращения всех украинских гражданских, детей и военнопленных из РФ и ВОТ, а также репатриации тел наших погибших героев!

Прокомментировал заявление Москальковой и представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов. Он сообщил: Украина неоднократно обращалась к РФ относительно передачи тел украинских военнопленных, которые могли погибнуть на борту Ил-76, упавшего в Белгородском районе в январе. Работа по этому вопросу сейчас продолжается.

Как сообщал Mignews.ua, омбудсмен РФ Татьяна Москалькова заявила, что Россия готова передать Украине тела погибших на Ил-76 украинских пленных, не уточнив при этом, когда это может произойти. Но заверила, что по этому вопросу находится в контакте с украинскими официальными лицами.

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