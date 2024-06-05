



РФ держит на границе и оккупированных территориях 550 тыс. солдат, – СМИ

По состоянию на среду, 5 июня, на временно оккупированных территориях Украины и возле границы Российская Федерация сосредоточила около 550 тысяч солдат.



Так, у самой границы стоят около 520 тысяч военнослужащих, но есть и другие военизированные подразделения. Еще около 32 тысяч представителей Росгвардии, Федеральной службы безопасности и других силовых структур, находятся на временно оккупированных территориях – там они осуществляют полицейские функции, сообщил LIGA.net источник в Главном управлении разведки Министерства обороны Украины.



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Напомним, в начале полномасштабного вторжения 24 февраля 2022 года в Украину вторглись 180 тысяч российских военных. В ноябре 2023 года на территории Украины находились более 400 тысяч оккупантов.



Как рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, сейчас ситуация на линии фронта остается сложной. Россияне сосредотачивают основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях.