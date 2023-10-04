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Разведка: армия РФ сбила в Украине свой же современный боевой самолет Су-35С | Фото: twitter
04.10.2023 09:51 Дара Киевская

Разведка: армия РФ сбила в Украине свой же современный боевой самолет Су-35С

Российские силы противовоздушной обороны 28 сентября сбили один из своих многоцелевых боевых самолетов Су-35С над оккупированным городом Токмак Запорожской области примерно в 20 км от линии фронта.

Об этом сообщается в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.

"Хотя с начала вторжения Россия потеряла около 90 самолетов, это, вероятно, лишь пятая потеря Су-35С, самого современного российского боевого самолета, находящегося на вооружении", - отмечается в сводке.

В британской разведке отмечают, что Токмак - сильно укрепленный город, в котором размещается российский штаб, командующий одним из наиболее ожесточенных участков линии фронта.

"Эти штабы обычно защищены специальными системами ПВО малой и средней дальности. Они почти наверняка находятся в очень высокой готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные глубокие удары по таким объектам", - уточнили в Минобороны.
 

 

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