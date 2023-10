Разведка: армия РФ сбила в Украине свой же современный боевой самолет Су-35С

Российские силы противовоздушной обороны 28 сентября сбили один из своих многоцелевых боевых самолетов Су-35С над оккупированным городом Токмак Запорожской области примерно в 20 км от линии фронта.



Об этом сообщается в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



"Хотя с начала вторжения Россия потеряла около 90 самолетов, это, вероятно, лишь пятая потеря Су-35С, самого современного российского боевого самолета, находящегося на вооружении", - отмечается в сводке.



В британской разведке отмечают, что Токмак - сильно укрепленный город, в котором размещается российский штаб, командующий одним из наиболее ожесточенных участков линии фронта.



"Эти штабы обычно защищены специальными системами ПВО малой и средней дальности. Они почти наверняка находятся в очень высокой готовности, поскольку Украина продолжает наносить эффективные глубокие удары по таким объектам", - уточнили в Минобороны.



