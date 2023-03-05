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Ракетный удар по Запорожью: число жертв возросло до 13 человек | Фото: кредит Главное управление ГСЧСУ в Запорожской области
05.03.2023 10:08 Евгения Маркова

Ракетный удар по Запорожью: число жертв возросло до 13 человек

Число жертв ракетного удара РФ по жилому дому в Запорожье в ночь на 2 марта возросло до 13 человек, сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины по Запорожской области.

Среди жертв - восьмимесячная девочка, которая погибла вместе со своей семьей. Сотрудникам службы удалось спасти 11 человек.

Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов четырех котов и собаку. С места трагедии коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков.

 

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