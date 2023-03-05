



Ракетный удар по Запорожью: число жертв возросло до 13 человек

Число жертв ракетного удара РФ по жилому дому в Запорожье в ночь на 2 марта возросло до 13 человек, сообщило Главное управление Государственной службы по чрезвычайным ситуациям Украины по Запорожской области.



Среди жертв - восьмимесячная девочка, которая погибла вместе со своей семьей. Сотрудникам службы удалось спасти 11 человек.



Кроме того, спасатели извлекли из-под завалов четырех котов и собаку. С места трагедии коммунальные службы вывезли более 853 тонн строительных обломков.



