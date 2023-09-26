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Ракетная атака на Севастополь: Остановлена работа транспорта
26.09.2023 09:08 Наталья Богинская

Ракетная атака на Севастополь: Остановлена работа транспорта

Вечером 25 сентября в аннексированном Севастополе объявили воздушную тревогу. По словам губернатора Михаила Развожаева, город подвергся ракетной атаке.

В частности, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома “Бельбек”. На время в Севастополе приостановили работу общественного транспорта, в том числе морского. Также было перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту в Керченском проливе.

Спустя час воздушная тревога была снята.

Сообщается также о взрывах в районе Джанкоя на севере Крыма. С крымских аэродромов была поднята в воздух почти вся российская авиация, чтобы не стать мишенью для летящих ракет.

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