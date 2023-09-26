



Ракетная атака на Севастополь: Остановлена работа транспорта

Вечером 25 сентября в аннексированном Севастополе объявили воздушную тревогу. По словам губернатора Михаила Развожаева, город подвергся ракетной атаке.



В частности, силы ПВО сбили одну ракету в районе аэродрома “Бельбек”. На время в Севастополе приостановили работу общественного транспорта, в том числе морского. Также было перекрыто автомобильное движение по Крымскому мосту в Керченском проливе.



Спустя час воздушная тревога была снята.



Сообщается также о взрывах в районе Джанкоя на севере Крыма. С крымских аэродромов была поднята в воздух почти вся российская авиация, чтобы не стать мишенью для летящих ракет.