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Путин снова расстроится: Буданов рассказал об атаках Крымского моста
23.09.2023 20:12 Наталья Богинская

Путин снова расстроится: Буданов рассказал об атаках Крымского моста

Удары по Крымскому мосту будут продолжаться регулярно. Это пообещал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию TheDrive.

По его словам, атаки на мост будут продолжаться и закончатся его уничтожением.

"Вопрос не в том, будем мы атаковать или не будем. Мы делаем это регулярно, поэтому мы закончим. Это только вопрос времени", – сказал он об атаках по мосту.

На уточняющий вопрос журналиста, какой будет реакция Путина, глава украинской разведки ответил: "А что сделает Путин? Он снова расстроится. Что он может сделать?.."

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