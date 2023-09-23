



Путин снова расстроится: Буданов рассказал об атаках Крымского моста

Удары по Крымскому мосту будут продолжаться регулярно. Это пообещал глава Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию TheDrive.



По его словам, атаки на мост будут продолжаться и закончатся его уничтожением.



"Вопрос не в том, будем мы атаковать или не будем. Мы делаем это регулярно, поэтому мы закончим. Это только вопрос времени", – сказал он об атаках по мосту.



На уточняющий вопрос журналиста, какой будет реакция Путина, глава украинской разведки ответил: "А что сделает Путин? Он снова расстроится. Что он может сделать?.."