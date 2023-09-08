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Прорыв фронта на севере от Донецка: ВСУ в считанных километрах от аэропорта
08.09.2023 14:57 Наталья Богинская

Прорыв фронта на севере от Донецка: ВСУ в считанных километрах от аэропорта

ВСУ достигло успехов на Донецком направлении – 8 сентября им удалось прорвать фронт в районе поселка Опытного к северу от Донецкого аэропорта (ДАП).

Продвижение украинских войск утром 8 сентября отразил независимый ресурс DeepState. Информацию подтвердил в Telegram депутат Верховной Рады Юрий Мысягин.

В ходе рывка ВСУ освободили почти 2 кв.км, подойдя вплотную к Опытному, в северной части которого идут бои.

Мысягин сообщил, что успешную операцию провела 59-я мотопехотная бригада ВСУ, а “до Донецкого аэропорта остались считанные километры”.

“В результате слаженных действий зачищены позиции оккупантов, ВСУ прошли вперед, закрепились и вернули под контроль Украины часть территорий Украины”, – сообщил депутат.

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