



Прогнозы нападения России на НАТО слишком оптимистичны

По мнению заместителя председателя Комитета по национальной безопасности, обороны и разведки, главы постоянной делегации в НАТО Егора Чернева, Россия может атаковать страны НАТО уже в ближайшие месяцы. Так что времени практически не осталось. И прогноз о грядущей войне в районе 2026 года “очень оптимистичен”.



По словам Чернева “Украина покупает время” для стран блока НАТО, чтобы они могли подготовиться. Эти страны должны многократно увеличивать военное производство и подписывать всевозможные варианты протоколов и договоров для согласования действий. Следует задействовать все возможности, включая частные компании.



Европе следует понимать, что “три миллиона снарядов в год - это не только для Украины”.



Чернев также напомнил о том, что Россия перебросила в Беларусь свои “Искандеры” и С-400. Можно смеяться над “продвинутостью” этого супероружия, однако разрушения, которые оно несет не имеет срока давности.

