



Потери армии РФ в Украине перешли отметку 400 тысяч

Силы обороны Украины за минувшие сутки ликвидировали еще 1210 российских оккупантов. Таким образом потери оккупантов в Украине в живой силе с начала полномасштабного вторжения составили уже 400 300 военных.



Об этом говорится в обновленных данных Генерального штаба ВСУ.



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Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 16.02.2024 ориентировочно составили:



❌ личного состава - около 400 300 (+1210) чел,

❌ танков - 6465 (+23) ед.,

❌ боевых бронированных машин - 12129 (+39) ед.,

❌ артиллерийских систем - 9641 (+21) ед.,

❌ РСЗО - 984 (+0) ед.,

❌ средства ПВО - 671 (+0) ед.,

❌ самолетов - 332 (+0) ед.,

❌ вертолетов - 325 (+0) ед.,

БПЛА оперативно-тактического уровня - 7408 (+4),

❌ крылатые ракеты - 1895 (+13),

❌ корабли / катера - 25 (+0) ед.,

❌ подводные лодки - 1 (+0) ед.,

❌ автомобильной техники и автоцистерн - 12716 (+25) ед.,

❌ специальная техника - 1528 (+4)



