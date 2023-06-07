



После подрыва Каховской ГЭС: Пик катастрофы ожидается утром 7 июня

Генеральный директор “Укргидроэнерго” Игорь Сирота в эфире “Донбасс. Реалии” спрогнозировал, что пик разлива воды Каховского водохранилища придется на утро 7 июня. Он также отметил, что в последующие дни уровень воды ниже поврежденной дамбы Каховской ГЭС стабилизируется. Через 4–5 дней, по мнению Сироты, он начнет спадать.



Утром 6 июня украинское оперативное командование “Юг” заявило, что российские войска подорвали дамбу Каховской ГЭС. При этом оккупационные власти Новой Каховки говорили о том, что около двух часов ночи по дамбе был осуществлен “ряд многочисленных ударов".



В течение дня появились сообщения о затоплении десятков населенных пунктов Херсонской области как на левом, так и на правом берегу Днепра. Из Херсона эвакуируют людей, практически полностью затоплен город Олешки.



Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте, утверждая, что повреждение дамбы произошло “в результате преступных действий со стороны вооруженных формирований Украины”. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что дамбу, как и всю ГЭС, контролировала Россия, и подорвать ее с помощью внешнего воздействия, в том числе обстрелов, было невозможно.