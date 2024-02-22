



После двух лет кровавой бойни "они разрешают Украине отвечать"

На вопрос, сможет ли Украина наносить удары по территории РФ полученными F-16, Столтенберг сказал:



“У разных союзников - несколько разная политика в этом отношении. Но в целом... это вооруженная агрессия России против Украины с грубым нарушением международного права. А по международному законодательству, Украина имеет право на самооборону. И это включает также нанесение ударов по законным военным целям - российским военным целям за пределами Украины. Это международное право".



После двух лет кровавой бойни, которую Россия развязала на территории соседнего мирного государства, у генерального секретаря НАТО все еще присутствует дилема - может ли пострадавший защищаться.



А в остальном, из интервью Столтенберга на Радио Свобода следовало, что чем лучше будут подготовлены пилоты, тем эффективней будет их работа, а также эффект от западных истребителей.



"Мы все хотим, чтобы F-16 были там (в Украине - ред.) как можно раньше. При этом, конечно, эффект от F-16 будет сильнее и лучше, чем более обученные и подготовленные пилоты. И не только пилоты, но и техническое обслуживание, персонал и все системы поддержки, которые должны быть в наличии", - отметил Столтенберг.



"Мы должны прислушиваться к военным экспертам относительно того, когда именно будем готовы или когда союзники будут готовы начать отправку и доставку F-16. Чем быстрее, тем лучше. В то же время это должно быть эффективное оружие с хорошо подготовленными пилотами, с хорошими обслуживающими системами в наличии в момент, когда мы предоставим этот механизм Украине", - отметил глава альянса.



