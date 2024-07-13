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Politico: Похоже, что уничтожить детскую больницу было недостаточно
13.07.2024 17:58 MIGnews.com

Politico: Похоже, что уничтожить детскую больницу было недостаточно

Издание Politico иллюстрирует реакцию украинской группы на саммите НАТО после финального разговора с президентом США Джо Байденом. 

Байден в очередной раз отклонил просьбу снять ограничения на использование американского оружия для нанесения ударов по РФ. Президент Украины Владимир Зеленский поднял этот вопрос ближе к концу двусторонней дискуссии в четверг.

По словам Байдена, обе стороны должны продолжать переговоры. Это не закрыло дверь до окончательного снятия ограничений, но до жесткого “да” все еще было далековато, сообщают источники Politico.

“Ощущение всегда одно и тоже: рано или поздно они снимут ограничения, но некоторым людям придется умереть за это время. Похоже, что уничтожить детскую больницу было недостаточно”, - заявил человек, знакомый с разговором.


 

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