



Politico: Похоже, что уничтожить детскую больницу было недостаточно

Издание Politico иллюстрирует реакцию украинской группы на саммите НАТО после финального разговора с президентом США Джо Байденом.



Байден в очередной раз отклонил просьбу снять ограничения на использование американского оружия для нанесения ударов по РФ. Президент Украины Владимир Зеленский поднял этот вопрос ближе к концу двусторонней дискуссии в четверг.



По словам Байдена, обе стороны должны продолжать переговоры. Это не закрыло дверь до окончательного снятия ограничений, но до жесткого “да” все еще было далековато, сообщают источники Politico.



“Ощущение всегда одно и тоже: рано или поздно они снимут ограничения, но некоторым людям придется умереть за это время. Похоже, что уничтожить детскую больницу было недостаточно”, - заявил человек, знакомый с разговором.





