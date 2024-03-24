



Подробности ночного удара по Украине

В ночь на 24 марта 2024 года российские оккупанты атаковали 29-ю крылатыми ракетами Х-101/Х-555 с 14 самолетов стратегической авиации Ту-95МС (район пусков Энгельс - рф.) и 28-ю ударными БпЛА типа "Shahed" (районы пусков Приморско-Ахтарск - рф., мыс Чауда - Крым).



К отражению воздушного нападения привлекались зенитные ракетные подразделения и истребительная авиация Воздушных Сил, мобильные огневые группы, средства радиоэлектронной борьбы Сил обороны Украины.



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В результате уничтожено 43 воздушные цели: 18 крылатых ракет Х-101/Х-555 и 25 ударных БпЛА "Shahed-136/131" в пределах Днепропетровской, Херсонской, Николаевской, Одесской, Сумской, Киевской, Волынской и Львовской областей.





