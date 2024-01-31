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Песков: в Кремле следят за новостями о Залужном
31.01.2024 12:35 Алина Груднева

Песков: в Кремле следят за новостями о Залужном

В Кремле "очень внимательно" следят за слухами о мнимой отставке главнокомандующего ВСУ Валерия Залужного.

Информацию об этом подтвердил пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков.

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"Конечно, следим. Пока много вопросов. У киевского режима много проблем, там все неладно -это однозначно", - сказал он.

Ранее в украинских соцсетях поднялась шумиха, будто Залужного уволили с поста главнокомандующего ВСУ. Эта информация не подтвердилась.

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