Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк раскритиковал заявление главы Комиссии ООН по расследованию преступлений РФ в Украине Эрика Мёсе относительно отсутствия достаточных доказательств геноцида со стороны РФ.

Напомним, что независимая международная комиссия ООН, занимающаяся расследованием нарушений в Украине, на данный момент не пришла к выводу, что в Украине происходит геноцид.



По словам Подоляка, такая позиция ООН "сопоставима с политической беззубостью и является косвенным поощрением преступника".



"На этот раз комиссар Эрик Мёсе, глава ООН Комиссии прямо говорит, что не видит намерения совершить геноцидные преступления со стороны России против украинских граждан", - отметил советник главы ОПУ.



"Совершенно верно, потому что русские пришли убивать нас... "по-доброму", массово. Именно украинцев, но без умысла. И ракеты каждую ночь "по-доброму" летят в города. И попытка разрушить энергетическую инфраструктуру зимой, чтобы люди гибли от мороза, совершенно случайна. И полномасштабная война в течение 560 с лишним дней с сотнями стертых с лица земли украинских городов и сел - строго в рамках допустимого "негеноцида". И официальные призывы "убей украинца!" - без преднамеренности. И пытки в фильтрационных лагерях с принуждением к отказу от украинской идентичности и навязыванию российской - тоже с любовью. Министерство любви", - подчеркнул Подоляк.



С точки зрения ООН, считает советник главы ОПУ, "речь о геноциде могла бы идти, если бы украинцы добровольно выходили на дорогу, становились на колени, покорно отдавали свои головы русскому солдату, чтобы он их отрезал, массово, для протокола".



"В противном случае это просто "правильная война", где немножко режут, жгут, насилуют по национально-государственному признаку. И пусть продолжают, да, господин Мёсе? Имеют право, потому что ООН это поощряет, да?", - задался вопросом Подоляк.



