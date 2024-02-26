



Официально: ВСУ отошли от села Ласточкино под Авдеевкой

Подразделения Вооруженных сил Украины совершили выход от села Ласточкино в Донецкой области, что в 6 км от Авдеевки. Эту информацию подтвердил спикер ОСГВ "Таврия" Дмитрий Лиховий в эфире Национального телемарафона в понедельник, 26 февраля.



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Такой маневр он объяснил необходимостью организовать оборону по линии населенных пунктов Орловка, Тоненькое, Бердичи и не допустить дальнейшего продвижения противника дальше в западном направлении.



Тем временем войска РФ продолжают штурмы на Авдеевском направлении с помощью авиации и артиллерии. Так, еще 20 февраля Deep State сообщал о том, что после захвата Авдеевки, российские захватчики продвинулись на запад и вплотную подошли к поселку Ласточкино.