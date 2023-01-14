



Официально: Великобритания даст Украине танки Challenger 2

Британский премьер-министр Риши Сунак подтвердил, что Великобритания предоставит Украине танки Challenger 2.



Об этом он заявил в ходе телефонного разговора с президентом Украины Владимиром Зеленский, сообщает ВВС со ссылкой на канцелярию.



В ходе беседы Сунак "обозначил стремление Великобритании усилить поддержку Украины". По его словам, Британия поставит не только танки, но и дополнительные артиллерийские системы.



"Премьер-министр подчеркнул, что он и все правительство Великобритании будут интенсивно работать с международными партнерами, чтобы быстро оказать поддержку, которая позволит Украине использовать свое преимущество, выиграть эту войну и обеспечить прочный мир", - заявили на Даунинг-стрит.