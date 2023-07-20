



Ночью Россия снова ударила ракетами по Одессе: в центре города мощный пожар

Российская армия ударила по Одессе и области сегодня ночью, 20 июля. Возник пожар в центре областного центра, есть пострадавшие. Об этом сообщает глава Одесской ОВА Сергея Кипера.



В результате российской атаки в центре Одессы вспыхнул пожар площадью 300 квадратных метров, есть разрушение.



"Известно о двух госпитализированных пострадавших. На месте работают соответствующие службы", - говорится в сообщении главы ОВА.



Также сообщается о "прилете" в области.



"Попадания в области касаются объектов логистики – это складские помещения, пострадали 4 человека. Мы знаем, что были применены ракеты разного базирования, присоединялась к атаке подлодка, которая несла дежурство в Черном море, и стратегическая авиация и применялись береговые ракетные комплексы", - сообщила спикер ОК "Юг" Наталья Гуменюк.



Отметим, что ночью 20 июля воздушная тревога была объявлена в южных и центральных областях Украины. Взрывы раздавались в Одессе, Сумах и Николаеве.