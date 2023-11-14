Новости » События в Украине
Орлята России | Фото: фото: ЦОС
14.11.2023 13:09 Mignews.ua

На оккупированной Херсонщине детей принуждают быть "Орлятами России"

Дети на оккупированных территориях Херсонской области принудительно записаны в "Орлята России" – детское крыло псевдоволонтерской организации "Движение первых", которое финансируется Кремлем. 

Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, отметив, что таким образом РФ проводит на оккупированных ею территориях Херсонщины активную политику воздействия на самоидентификацию детей.

Читайте нас в Telegramтолько самые актуальные и самые проверенные новости

В "Орлята России" зачислены все первоклассники, которые будут участвовать в пропагандистских мероприятиях, ориентированных на манипуляцию сознанием с самого детства. 

"Этот шаг аналогичен советским "октябрятам", и его целью является формирование идеологической приверженности среди нового поколения" – отметили в Центре национального сопротивления.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы