



На оккупированной Херсонщине детей принуждают быть "Орлятами России"

Дети на оккупированных территориях Херсонской области принудительно записаны в "Орлята России" – детское крыло псевдоволонтерской организации "Движение первых", которое финансируется Кремлем.



Об этом сообщили в Центре национального сопротивления, отметив, что таким образом РФ проводит на оккупированных ею территориях Херсонщины активную политику воздействия на самоидентификацию детей.



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В "Орлята России" зачислены все первоклассники, которые будут участвовать в пропагандистских мероприятиях, ориентированных на манипуляцию сознанием с самого детства.



"Этот шаг аналогичен советским "октябрятам", и его целью является формирование идеологической приверженности среди нового поколения" – отметили в Центре национального сопротивления.