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На границе с Румынией нашли скелетированный труп в зимней одежде. Фото
21.09.2023 15:22 Дара Киевская

На границе с Румынией нашли скелетированный труп в зимней одежде. Фото

На границе с Румынией украинские пограничники обнаружили труп неизвестного мужчины, который на том месте пролежал долгое время. 

"Это 24-й зафиксированный случай гибели мужчины на границе с ЕС с начала полномасштабного вторжения. Видно, что тело, скорее, даже - скелет в зимней одежде - лежало там долго", - отметили в Государственной пограничной службе.

Пограничники также напомнили, что "такие способы пересечь границу не только незаконны, но и опасны".

 

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