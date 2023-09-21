



На границе с Румынией нашли скелетированный труп в зимней одежде. Фото

На границе с Румынией украинские пограничники обнаружили труп неизвестного мужчины, который на том месте пролежал долгое время.



"Это 24-й зафиксированный случай гибели мужчины на границе с ЕС с начала полномасштабного вторжения. Видно, что тело, скорее, даже - скелет в зимней одежде - лежало там долго", - отметили в Государственной пограничной службе.



Пограничники также напомнили, что "такие способы пересечь границу не только незаконны, но и опасны".



