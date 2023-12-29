



МО РФ об ударе по мирному населению Украины: поражены все цели

Министерство обороны России, комментируя массированную комбинированную атаку на гражданскую инфраструктуру в Украине, объявило о поражении всех поставленных целей.



Согласно очередному циничному заявлению РФ, целями были "объекты военно-промышленного комплекса, военная аэродромная инфраструктура, арсеналы, места хранения артиллерийских боеприпасов, безэкипажных катеров, вооружений и топлива для военной техники".



"Поражались места размещения подразделений вооруженных сил Украины, формирований националистов и иностранных наемников", - объявили в России.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Напомним, что РФ поразила ракетами и беспилотниками гражданскую инфраструктуру в ряде областей Украины. Как отметили в Нацполиции, по состоянию на 13:00, известно о 18 погибших и 132 раненых в результате атаки.



В Киеве попадания пришлись на складское помещение, станцию метро Лукьяновская, многоэтажное здание. В Днепре ракета угодила в роддом и торговый центр. Среди погибших есть ребенок. Также удары пришлись на Одессу и область, на Львов, Запорожье и Харьковскую область.

















