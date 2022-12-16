



Мэр Харькова рассказал о "колоссальных разрушениях" в городе

Мэр Харькова Игорь Терехова заявил о "колоссальных разрушениях" в ходе утренней ракетной атаки РФ.



Дорогие харьковчане! Сегодня наш враг вновь обстрелял город Харьков. Есть колоссальные инфраструктурные разрушения, это прежде всего - энергетическая система. Наши коммунальные службы вместе с энергетиками уже начали устранять то, что натворил враг.



Я прошу вас отнестись с терпением к тому, что сейчас происходит. Я знаю, что в ваших домах нет света, отсутствует отопление, прекращена подача воды. Прошу вас воспользоваться «пунктами незламності». Там вас обеспечат питанием и горячими напитками, а также вы сможете подзарядить мобильные телефоны.



Мы сделаем все возможное, чтобы в кратчайшие сроки восстановить то, что натворил российский агрессор. Прошу вас соблюдать спокойствие и выдержку. Мы обязательно победим! Мы выстоим! Мы – харьковчане!



