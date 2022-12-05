



Макрон выступил за наказание виновных в военных преступлениях в Украине

Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что Россия совершила ошибку, развязав войну против Украины. Также Макрон выступил за наказание для тех лиц, которые совершили военные преступления в Украине.



Об этом он рассказал в интервью для CBS News.



"Я думаю, они допустили огромную ошибку. Во-первых, не уважать международное право и нарушить все принципы, которые они подписали, убийственно для их авторитета. И второе, потому что, вероятно, они допустили многие ошибки в оценке своих возможностей и возможностей Украины", сказал Макрон.



По поводу того, должны ли быть привлечены к ответственности виновные в военных преступлениях Макрон заявил: "Мы должны собрать все доказательства военных преступлений. И это то, что мы делаем, отправляя в Украину полицейских и экспертов... Мы должны запустить все юридические инициативы. Поэтому мой ответ - да".



В то же время президент Франции выступил за поддержание прямого контакта с Владимиром Путиным.

