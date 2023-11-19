



МАГАТЭ: Из пятого энергоблока ЗАЭС произошла утечка воды

На оккупированной российскими войсками Запорожской атомной электростанции произошла утечка борированной воды из теплоносителя первого контура пятого энергоблока во второй контур охлаждения.



Об этом сообщает Международное агентство ядерной энергии (МАГАТЭ). В заявлении, опубликованном на сайте организации, говорится, что радиоактивности не обнаружено.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и самые проверенные новости



Эксперты говорят, что в контуре вторичного охлаждения одного из парогенераторов реакторного блока №5 обнаружили бор. Сейчас этот блок находится в состоянии "горячего останова".



"Борированная вода используется в первичном теплоносителе для поддержания ядерной безопасности", – сказано в сообщении.



Однако после проведения проверки стало известно, что содержание бора во втором контуре охлаждения остается в пределах нормы. Радиоактивности там также не обнаружили.



Несмотря на утечку, россияне, которые контролируют станцию с начала полномасштабного вторжения, решили продолжить держать энергоблок №5 в режиме "горячего останова", который будет повторно оценен после того, как во временно оккупированном Энергодаре заработают все котлы, используемые для отопления города.



Как сообщал Mignews, 17 ноября в "Энергоатоме" заявляли, что на временно оккупированной ЗАЭС россияне продолжают нарушать технические требования эксплуатации оборудования. В частности, на 2, 4 и 6 энергоблоках.



Для резервной дизельной электростанции россияне решили использовать российскую смазку, которая пенится при нагревании. Это может привести к снижению давления в системе и автоматическому отключению дизель-генераторов, что несет большие риски.



Кроме того, ранее сообщалось, что некомпетентные действия российских оккупантов привели к частичному блэкауту на ЗАЭС. Из-за некомпетентных действий россиян произошло обесточивание на шестом энергоблоке ЗАЭС. В результате этого начали работать дизель-генераторы и системы безопасности.