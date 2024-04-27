



Трамп опережает Байдена в каждом штате, где идет борьба

Согласно последним средним данным опросов, бывший президент Дональд Трамп победил бы президента Джо Байдена как в народном голосовании, так и в коллегии выборщиков, если бы выборы 2024 года состоялись сегодня.



Хотя Байдену удалось добиться некоторого улучшения результатов в последних опросах на национальном уровне и на уровне штатов, в целом действующий демократ, похоже, ведет нелегкую борьбу со своим соперником-республиканцем. Трамп и

Байден - поляризующие фигуры, и опросы показывают, что они непопулярны у большинства американцев.



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Однако в настоящее время Трамп с небольшим отрывом лидирует в национальных опросах, в то время как Байден отстает от бывшего президента во всех важнейших штатах, где ведется борьба, согласно средним данным опросов, собранным ABC News на сайте анализа опросов FiveThirtyEight и Real Clear Polling.



Согласно среднему национальному опросу FiveThirtyEight, Трампа поддерживают 41,7 процента избирателей, а Байдена - 40,9 процента. Последний раз среднее значение обновлялось в субботу. Для сравнения, средний показатель Real Clear Polling, который в последний раз обновлялся 22 апреля, показывает, что Трамп лидирует на 0,3 процента - 44,8 процента против 44,5 процента.



В целом, политические аналитики считают семь штатов важнейшими местами сражений на президентских выборах 2024 года: Аризона, Джорджия, Мичиган, Невада, Северная Каролина, Пенсильвания и Висконсин. Ожидается, что Трамп и Байден проведут значительную часть своей предвыборной кампании и потратят средства в этих конкурентных штатах.

