



Атака с мачете на полицию в Нью-Йорке: вынесен приговор

Мужчина, напавший с мачете на троих офицеров полиции Нью-Йорка в канун Нового 2022 года, приговорен к 27 годам тюрьмы.



Об этом объявили в Федеральной прокуратуре.



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20-летний Тревор Бикфорд в январе признал себя виновным по трем пунктам обвинения в покушении на убийство. Житель штата Мэн отправился в Нью-Йорк, чтобы "осуществить джихад и убить как можно больше людей".



"Вдохновленный радикальным исламским экстремизмом, Тревор Бикфорд жестоко напал на трех офицеров полиции Нью-Йорка, которые просто выполняли свою работу, защищая общественность во время празднования Нового года на Таймс-сквер. К счастью, сообразительность одного офицера остановила нападавшего, сведя к минимуму риск для невинных прохожих", - сказал прокурор США Дэмиан Уильямс.