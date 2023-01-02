



Нью-Йорк: нападавший с мачете оставил исламистский манифест

Напавший с мачете в канун Нового года на сотрудников полиции Нью-Йорка радикально настроенный исламист оставил манифест.



Об этом сообщает New York Post.



19-летний Тревор Бикфорд сказал своей семье покаяться перед Аллахом и принять ислам. Уточняется, что мужчина прибыл в Нью-Йорк за несколько дней до нападения. При нем в рюкзаке было письмо вместе с исламской литературой и 200 долларов наличными.



"Моей семье — особенно матери — я сожалею о том, что был недостаточно хорошим сыном. Я очень боюсь, что вы не покаетесь перед Аллахом. И поэтому я храню надежду в своем сердце на то, что вы уверуете", - было сказано в письме.



Своему брату Трэвису он написал, что тот был ближе всего к вере. "Пожалуйста, покайся перед Аллахом и прими ислам. Я боюсь за тебя", - обратился он к брату.



В свою очередь, старшему брату, который вступил в ряды морских пехотинцев, исламист написал, что тот "вступил в ряды врага", за что Тревор не смогу "сказать ему добрых слов".