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В США полиция продолжает бороться с пропалестинскими студентами
10.05.2024 15:20 Алина Груднева

В США полиция продолжает бороться с пропалестинскими студентами

В США правоохранительные органы продолжают зачистку антиизраильских палаточных лагерей в кампусах университетов.

В Массачусетском технологическом был демонтировал лагерь. Полиция также приступила к зачистке в кампусе Пенсильванского университета в Филадельфии.

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В Кембридже правоохранители задержали около 10 студентов. К утру толпа протестующих была разогнана.

В университете Аризоны полицейские применили слезоточивый газ, а затем снесли лагерь. В заявлении учебного заведения сказано, что такое решение было принято, поскольку размещение палаточного городка нарушило школьную политику.

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