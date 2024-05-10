В США полиция продолжает бороться с пропалестинскими студентами
В США правоохранительные органы продолжают зачистку антиизраильских палаточных лагерей в кампусах университетов.
В Массачусетском технологическом был демонтировал лагерь. Полиция также приступила к зачистке в кампусе Пенсильванского университета в Филадельфии.
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В Кембридже правоохранители задержали около 10 студентов. К утру толпа протестующих была разогнана.
В университете Аризоны полицейские применили слезоточивый газ, а затем снесли лагерь. В заявлении учебного заведения сказано, что такое решение было принято, поскольку размещение палаточного городка нарушило школьную политику.