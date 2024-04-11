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Литва готова отдать Украине все, что у ней есть, но ЗРК Patriot у нее нет
11.04.2024 19:57 MIGnews.com

Литва готова отдать Украине все, что у ней есть, но ЗРК Patriot у нее нет

Президент Литвы Гинтас Науседа сделал заявление о том, что Литва готова отдать Украине все. А та единственная система ЗРК Patriot, которая сейчас пребывает на территории Литвы, принадлежит Королевству Нидерландов, и была дана Литве для военных тренировок на временной основе.

"Мы готовы передать все, что у нас есть, и мы постоянно это делаем. Честно говоря, становится все труднее и труднее находить то, что нужно передать, потому что у нас заканчиваются средства, поэтому мы сделали вклад в чешскую инициативу. Поверьте, мы делаем все, что в наших силах", - заявил президент Литвы.

Президент Польши Анджей Дуда добавил, что у Варшавы также нет ЗРК Patriot. 
Процесс приобретения этих систем Польша только начинает.

Оба лидера подчеркнули, что приобретение Украиной Patriot зависит от политической воли стран, обладающих этими ЗРК.


 

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