Ужас в Лондоне: мужчина с мечом напал на людей
В пригороде Лондона неизвестный мужчина напал на людей с мечом.
Информацию об этом подтвердила британская полиция.
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Уточняется, что нападение было совершено утром, 30 апреля, возле одной из станций метро. Мужчина был арестован.
Мэр Лондона Садик Хан заявил, что "совершенно опустошен" из-за инцидента в районе Эно. Он добавил, что в это место будет направлен дополнительный патруль.
По словам спасателей, в результате нападения поступило множество сообщений о раненых. Точное количество пострадавших устанавливается.
Multiple people wounded as man with sword goes on rampage near London tube station https://t.co/nJq2moMigh— Neha Khanna (@nehakhanna_07) April 30, 2024