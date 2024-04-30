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Ужас в Лондоне: мужчина с мечом напал на людей
30.04.2024 12:16 Алина Груднева

Ужас в Лондоне: мужчина с мечом напал на людей

В пригороде Лондона неизвестный мужчина напал на людей с мечом.

Информацию об этом подтвердила британская полиция.

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Уточняется, что нападение было совершено утром, 30 апреля, возле одной из станций метро. Мужчина был арестован.

Мэр Лондона Садик Хан заявил, что "совершенно опустошен" из-за инцидента в районе Эно. Он добавил, что в это место будет направлен дополнительный патруль.

По словам спасателей, в результате нападения поступило множество сообщений о раненых. Точное количество пострадавших устанавливается.

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