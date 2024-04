Ужас в Лондоне: мужчина с мечом напал на людей

В пригороде Лондона неизвестный мужчина напал на людей с мечом.



Информацию об этом подтвердила британская полиция.



Уточняется, что нападение было совершено утром, 30 апреля, возле одной из станций метро. Мужчина был арестован.



Мэр Лондона Садик Хан заявил, что "совершенно опустошен" из-за инцидента в районе Эно. Он добавил, что в это место будет направлен дополнительный патруль.



По словам спасателей, в результате нападения поступило множество сообщений о раненых. Точное количество пострадавших устанавливается.

