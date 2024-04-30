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В НАТО оценили вероятность прямого вторжения РФ
30.04.2024 11:55 Алина Груднева

В НАТО оценили вероятность прямого вторжения РФ

В НАТО считают маловероятным сценарий прямого вторжения России в одну из стран-участниц Североатлантического Альянса.

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

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В частности, была оценена возможность вторжения россиян в одну из стран НАТО, которая граничит с РФ.

В издании обратили внимание на разногласия в рядах стран-участниц НАТО в отношении внешних угроз.

Уточняется, что пока большинство государств указывают среди основных угроз терроризм и Россию, чиновники в Турции и других странах вдоль Средиземного моря выражают обеспокоенность региональными конфликтами и нелегальной миграцией.

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