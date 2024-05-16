



Президент Словакии: Фицо был на волосок от смерти

Президент Словакии Петер Пелегрини посетил в больнице раненого премьера Роберта Фицо.



По данным ВВС, он сообщил журналистам, что премьер-министр по-прежнему находится в "невероятно тяжелом состоянии".



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Пелегрини отметил, что Фицо был на волосок от смерти, и опасность по-прежнему не миновала.



"Он может говорить, но произнес буквально несколько предложений, и очень устал. Ситуация очень критическая", - отметил он.



По словам президента Словакии, прогнозы относительно Фицо можно будет сделать лишь через несколько дней.