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Президент Словакии: Фицо был на волосок от смерти
16.05.2024 19:57 Алина Груднева

Президент Словакии: Фицо был на волосок от смерти

Президент Словакии Петер Пелегрини посетил в больнице раненого премьера Роберта Фицо.

По данным ВВС, он сообщил журналистам, что премьер-министр по-прежнему находится в "невероятно тяжелом состоянии".

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Пелегрини отметил, что Фицо был на волосок от смерти, и опасность по-прежнему не миновала.

"Он может говорить, но произнес буквально несколько предложений, и очень устал. Ситуация очень критическая", - отметил он.

По словам президента Словакии, прогнозы относительно Фицо можно будет сделать лишь через несколько дней.

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