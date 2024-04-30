



Больной раком иммигрант из Лаоса сорвал джекпот в $1,3 млрд

Больной раком иммигрант из Лаоса сорвал джекпот в лотерее Powerball в размере 1,3 миллиарда долларов.



По данным информационного агентства АР, 46-летний Ченг "Чарли" Сэпхан из Портленда лечился от рака в течение восьми лет.



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На прошлой неделе мужчина прошел последний курс химиотерапии. Уточняется, что он и его супруга Дуанпен забирают лишь половину выигрыша, а остальную часть передают подруге Лайзе Чао, которая скинулась с ними на партию лотерейных билетов.



По данным издания, победители получают единовременную выплату в размере 422 миллионов долларов после уплаты налогов.



"Я смогу обеспечить свою семью и свое здоровье и найду себе хорошего врача", - отметил победитель.



У мужчины есть двое маленьких детей. Пока он лечился от рака, он все время задавал себе вопрос: успеет ли потратить деньги и как долго он еще сможет прожить.