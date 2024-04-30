



США ослабили санкции против российских банков

В Соединенных Штатах решили ослабить санкции, введенные в отношении российских финансовых учреждений.



Речь идет о 10 крупнейших банках РФ.



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По данным американского минфина, в рамках ослабления санкций разрешается проводить операции с ними для расчетов за нефть, газ и древесину.



Соответствующие меры будут действовать временно - до 1 ноября 2024 года. Постановление может быть продлено.