Новости » Политика
Фицо повторно прооперирован
17.05.2024 17:18 MIGnews.com

Фицо повторно прооперирован

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо повторно прооперировали. Его состояние по-прежнему остается очень тяжелым.

Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, сообщает Denník N.

По словам Калиняка повторная операция длилась около двух часов.

"Ситуация остается очень серьезной", - сказал он.

Пройдет несколько дней, прежде чем станет точно понятно, как все будет развиваться.

Повторная операция, которая была направлена на улучшение состояния, показала, что первая операция проведена хорошо.

Директор больницы в Банска-Бистрице Мириам Лапуникова сказала, что премьер-министру сделали контрольную компьютерную томографию и по результатам удалили омертвевшие ткани, оставшиеся после огнестрельного ранения.

"Состояние пациента действительно очень тяжелое, - сказала директор больницы, - но его удалось стабилизировать”,


 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы