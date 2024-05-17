



Фицо повторно прооперирован

Премьер-министра Словакии Роберта Фицо повторно прооперировали. Его состояние по-прежнему остается очень тяжелым.



Об этом заявил министр обороны Словакии Роберт Калиняк, сообщает Denník N.



По словам Калиняка повторная операция длилась около двух часов.



"Ситуация остается очень серьезной", - сказал он.



Пройдет несколько дней, прежде чем станет точно понятно, как все будет развиваться.



Повторная операция, которая была направлена на улучшение состояния, показала, что первая операция проведена хорошо.



Директор больницы в Банска-Бистрице Мириам Лапуникова сказала, что премьер-министру сделали контрольную компьютерную томографию и по результатам удалили омертвевшие ткани, оставшиеся после огнестрельного ранения.



"Состояние пациента действительно очень тяжелое, - сказала директор больницы, - но его удалось стабилизировать”,





