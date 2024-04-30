



Состояние Маска значительно увеличилось с момента покупки Twitter

Капитал американского миллиардера Илона Маска стремительно растет после того, как он рухнул до минимума.



По данным Bloomberg Billionaires Index, за последние пять дней он заработал 37,3 миллиарда долларов.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



Это его самая большая недельная прибыль с марта 2022 года, незадолго до того, как он купил Twitter за 44 млрд.



Акции Tesla выросли после сообщений о том, что компания получила одобрение от китайских чиновников на развертывание своей системы помощи водителю на крупнейшем в мире автомобильном рынке.



Только за понедельник, 29 апреля, состояние Маска увеличилось на 18,5 миллиарда долларов. С собственным капиталом в 201,5 миллиарда долларов он близок к тому, чтобы обогнать Джеффа Безоса, занявшего второе место в рейтинге богатейших людей.