



Премьер Грузии обозвал президента "предательницей"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обозвал президента страны Саломе Зурабишвили

"предательницей".



Это произошло на фоне протестов из-за скандального закона об "иноагентах", из-за которого массовые акции протеста набирают обороты.



Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости



"Самое печальное, что человек, который до сих пор юридически называется президентом Грузии, является просто предателем этой страны, в прямом смысле этого слова. Она напрямую предает национальные интересы Грузии", - сказал Кобахидзе.



Как известно, Зурабишвили поддерживает демонстрантов, которые выступают против закона и отдаления от ЕС. Недавно она объявила, что грузины не позволят пророссийскому правительству оставаться у власти.