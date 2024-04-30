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Премьер Грузии обозвал президента "предательницей"
30.04.2024 12:06 Алина Груднева

Премьер Грузии обозвал президента "предательницей"

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе обозвал президента страны Саломе Зурабишвили
"предательницей".

Это произошло на фоне протестов из-за скандального закона об "иноагентах", из-за которого массовые акции протеста набирают обороты.

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"Самое печальное, что человек, который до сих пор юридически называется президентом Грузии, является просто предателем этой страны, в прямом смысле этого слова. Она напрямую предает национальные интересы Грузии", - сказал Кобахидзе.

Как известно, Зурабишвили поддерживает демонстрантов, которые выступают против закона и отдаления от ЕС. Недавно она объявила, что грузины не позволят пророссийскому правительству оставаться у власти.

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