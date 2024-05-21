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Испания поддержала выдачу ордера на арест Нетаниягу
21.05.2024 10:30 Алина Груднева

Испания поддержала выдачу ордера на арест Нетаниягу

Испания поддержала решение Международного уголовного суда о выдаче ордеров на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаниягу, министра обороны страны Йоава Галанта и главарей террористической организации ХАМАС.

Об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел Испании.

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"Мы подтверждаем свою приверженность независимости работы МУС", - сказано в заявлении.

По данным испанского ведомства, нельзя мешать МУС выполнять свою работу.

Ранее аналогичным образов выразилась Франция, поддержав главного прокурора Международного уголовного суда в Гааге Карима Хана и его решение добиваться выдачи ордеров на арест премьер-министра Биньямина Нетаниягу, министра обороны Йоава Галанта и лидеров ХАМАСа. 

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