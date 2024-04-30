



Военный корабль Италии перехватил БПЛА хуситов

Итальянский военный корабль ITS Fasan перехватил беспилотник йеменских хуситов.



Уточняется, что был перехвачен дрон, запущенный поддерживаемой Ираном группировкой в Красном море.



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По данным Управления морских торговых операций Британии (UKMTO), ранее хуситы атаковали торговое судно, которое получило повреждения. В результате атаки никто из членов экипажа не пострадал.



В свою очередь, утром, 30 апреля, Центральное командование США подтвердило информацию о том, что хуситы выпустили три баллистические ракеты по торговому судну в Красном море и как минимум один беспилотник в сторону американских кораблей, которые патрулируют в этом районе.