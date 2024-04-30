Новости » Происшествия
Военный корабль Италии перехватил БПЛА хуситов
30.04.2024 11:14 Алина Груднева

Военный корабль Италии перехватил БПЛА хуситов

Итальянский военный корабль ITS Fasan перехватил беспилотник йеменских хуситов.

Уточняется, что был перехвачен дрон, запущенный поддерживаемой Ираном группировкой в Красном море.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

По данным Управления морских торговых операций Британии (UKMTO), ранее хуситы атаковали торговое судно, которое получило повреждения. В результате атаки никто из членов экипажа не пострадал.

В свою очередь, утром, 30 апреля, Центральное командование США подтвердило информацию о том, что хуситы выпустили три баллистические ракеты по торговому судну в Красном море и как минимум один беспилотник в сторону американских кораблей, которые патрулируют в этом районе.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ

ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы