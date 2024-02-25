



Кулеба: по миру распространяются две огромные лжи об Украине

Министр Иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба на вторую годовщину нападения России на Украину дал интервью “Голосу Америки”, в котором рассказал о мифах и информационных вбросах, распространяемых западными СМИ с подачи Кремля в эти дни.



По словам украинского дипломата, поддержка Украины в мире не снижается. Наоборот, весь мир видит, что Украина каждую неделю подписывает договора о международных гарантиях с благополучными европейскими странами. А это долгосрочная перспектива. Это также свидетельствует о том, что никто от Украины не устал. Невозможно устать от хорошей жизни. А ведь именно потому что Украины закрывает собой Европу, европейцы живут спокойно.



Впрочем к двум основным нарративам, разпространяемым Россией о том, что помощи нет и все устали, добавился еще один. Якобы чуть ли не 70% украинцев готовы договариваться с Путиным о мире. Откуда берутся эти цифры и кто заказчик этих опросов, понять не сложно. Украине придется разобраться с этими “распространителями” опросов.

