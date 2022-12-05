



Кто убедил Путина начать войну против Украины?

WSJ нашла того, кто убедил Путина начать войну против Украины.



Это 71-летний миллиардер Юрий Ковальчук, утверждает The Wall Street Journal. Он настаивал, что война может доказать "мощь РФ" и слабость западных демократий.



WSJ, со ссылкой на вторую семью миллиардера и экс-сотрудника российской разведки, утверждает, что Ковальчук часто общается с Путиным. Диктатор считает Ковальчука одним из самых верных неформальных советников.



"Ковальчук доказывал Путину, что Запад слаб, и что пора для России продемонстрировать свою военную способность и защитить свой суверенитет, ворвавшись в Украину".



Ковальчук – личный банкир Путина и один из крупнейших российских телемагнатов. Миллиардер контролирует "Первый" канал и другие ресурсы, в частности соцсети ВК.