



Конфискованные у российских олигархов $5,4 млн пойдут на реабилитацию ветеранов

Первые переданные США $5,4 млн конфискованных активов российских олигархов пойдут на реабилитацию украинских ветеранов.



"США впервые передают Украине конфискованные активы подсанкционных российских олигархов. Речь идет о первых $5,4 млн, которые будут направлены на реабилитацию украинских ветеранов. Это очень важно", - заявил премьер-министр Денис Шмыгаль на заседании правительства в пятницу, 8 сентября.



По словам главы правительства, Украина заставит РФ заплатить за все преступления и разрушения, в том числе финансово.