Канада выделит крупную сумму на генераторы для Украины

Канада выделяет 10 миллионов канадских долларов (около 7,6 миллиона долларов США) на закупку и доставку генераторов для Украины.



Об этом сообщил министр международного развития Канады Харджит Саджан.



Министр отметил: "Миллионы мирных жителей Украины сегодня без света. На фоне того, как Путин продолжает свои безрассудные нападения на невинных людей, наша решимость помочь Украине только укрепляется".





Millions of civilians in Ukraine are without power today. As Putin continues to recklessly target innocent people, our resolve to help Ukraine is only strengthened. We’ve allocated $10M to @IOMUkraine to procure and distribute generators to critical facilities in Ukraine. pic.twitter.com/jCjOh1S3sk