



Кадыров "крайне недоволен" освобождением азовцев

Глава Чечни Рамзан Кадыров отреагировал на вчерашний обмен военнопленных с Украиной, в ходе которого Россия освободила десятки защитников "Азовстали".



Кадыров заявил, что "крайне недоволен" обменом. По его мнению, он был совершен на "украинских условиях".



"Крайне недоволен вчерашним обменом. Даже сама ситуация для меня в целом непонятна. Всегда, когда принимались боевые или тактические решения, с нами, активными участниками спецоперации, советовались. А здесь... Мы выполнили обмен на украинских условиях. Это неправильно. Наши бойцы давили фашистов в Мариуполе, загоняли в "Азовсталь", выкуривали их из подвалов, гибли, получали ранения и контузии. Передача даже одного этого азовского террориста должна была быть неприемлемой", - заявил Кадыров.



