



ISW: ВСУ прорвали линию обороны россиян на Запорожском направлении

Вооруженным силам Украины удалось в ходе контрнаступательных операций на западе Запорожской области отбросить российские артподразделения от линии фронта.



Об этом свидетельствует отчет американского Института изучения войны (ISW).



По словам аналитиков, украинским силам на запорожском направлении удалось прорвать первую линию обороны россиян и продвинуться вперед. Российские войска отступили с южных окраин освобожденного Роботино. На этом направлении ситуация остается сложной из-за минных полей и бетонных укреплений, установленных ВС РФ.



"Российские силы разбрасывают легковоспламеняющиеся вещества на заминированные поля и поджигают их с помощью гранат, запускаемых с дронов, пытаясь помешать украинским усилиям по разминированию", - сказано в отчете.



По словам командующего разведывательным центром Сил обороны Эстонии полковника Марго Гросберг, с июля ВСУ серьезно повредили российские артиллерийские радары.