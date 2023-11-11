



ISW: ВСУ используют ударно-тактическую авиацию на левом берегу Херсонщины

Силы обороны Украины используют ударно-тактическую авиацию на левом берегу Херсонской области.



Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны.



Российские источники сообщили о том, что ВСУ 10 ноября атаковали в районе Пойм, что в 10 км от Херсона, а также Песчановки, Подстепного и Крынок. Ударно-тактическая авиация украинских защитников успешно действует в районе Крынок, благодаря пробелам в ПВО россиян.



Аналитики ISW также отмечают, что 9 ноября ВСУ разгромили в Скадовске 126-е военное управление СК РФ ракетами HIMARS, которые угодили в здание, когда там проводилось совещание. По предварительным данным, ликвидированы до 10 российских офицеров и военнослужащих, среди которых был и. о. начальника военного следственного управления.