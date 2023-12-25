



ISW: РФ создала новые полки для усиления оккупации Донецкой области

Россия укрепляет оккупированные территории: завершена переброска во временно оккупированные районы Донецкой области трех новосформированных полков в составе 116-й отдельной бригады Росгвардии.



Аналитики Института изучения войны (ISW) подчеркивают, что создание этой военной оккупационной силы дает оккупантам постоянный контроль над оккупированными ими в Украины землями.



Согласно отчету ISW, новые полки размещены в стратегически важных точках: Мелекино, Снежное и севернее Чистяково. Эксперты предполагают, что бригада будет выполнять "стабилизационные функции" на оккупированных территориях Украины.



Украинский военный обозреватель Константин Машовец подтвердил размещение 116-й бригады в Чистяково, отметив, что она будет выполнять "стабилизационные функции" на оккупированной территории Украины на "постоянной основе".



Эксперты ISW утверждают, что быстрое развертывание новых сил Росгвардии свидетельствует о стремлении Кремля использовать их для укрепления контроля над оккупированными территориями, подчеркивая активность РФ в сегменте военных технологий и легализацию вербовки добровольцев.



Машовец дополнил, что личный состав Росгвардии в оккупированных регионах увеличен до 34,3 тыс. военных, после переброски до 6 тыс. военнослужащих из России.



"Россия пытается расширить силы Росгвардии для создания отдельной военной оккупационной силы. Вероятно, Москва пытается привлечь и развернуть военные оккупационные силы для дальнейшего препятствования контрнаступательным усилиям Украины, установления постоянного контроля над оккупированными территориями и подавления партизанской активности, не закрепляя передовые войска на неопределенном сроке оккупации", – говорится в отчете ISW.

