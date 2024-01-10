Новости » События в Украине
Иран активно помогает России
10.01.2024 15:33 MIGnews.com

Иран активно помогает России

Как сообщает Sky News, Иран разработал новый ударный дрон специально для России.

Источник из разведывательных служб сообщил, что дрон Shahed-107 имеет расширенные функциональные возможности. Он может проводить как разведывательные миссии, так и способен наносить точечные удары по конкретным целям, в частности по артиллерийским и ракетным системам Западного производства, которые стоят на вооружении ВСУ.

Читайте нас в Telegram: только самые актуальные и проверенные новости

Кроме того, сообщается, что Тегеран уже готовится к передаче Москве баллистических ракет.
 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы