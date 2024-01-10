



Иран активно помогает России

Как сообщает Sky News, Иран разработал новый ударный дрон специально для России.



Источник из разведывательных служб сообщил, что дрон Shahed-107 имеет расширенные функциональные возможности. Он может проводить как разведывательные миссии, так и способен наносить точечные удары по конкретным целям, в частности по артиллерийским и ракетным системам Западного производства, которые стоят на вооружении ВСУ.



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Кроме того, сообщается, что Тегеран уже готовится к передаче Москве баллистических ракет.

